DISSESTO IDROGEOLOGICO, FONDI PER 14 COMUNI

CRONACA. L’AQUILA. Nella lista dei Comuni ai quali destinare fondi per la prevenzione e la cura del territorio in relazione al dissesto idrogeologico, sono stati inseriti 14 Comuni della Provincia dell’Aquila.

Lo annuncia il consigliere comunale del Pd, Pierpaolo Pietrucci. Sono stati destinati fondi anche per i Comuni di Balsorano, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Corfinio, Villetta Barrea, Ortona de’ Marsi, Ovindoli, Pacentro, e Castelvecchio Subequo, Fossa, Pizzoli, Raiano, San Pio delle Camere, per un totale di circa € 4.850.000,00. «Siamo in attesa delle procedure legislative che porteranno questa lista nelle stanze competenti presso il Ministero, ma i Comuni delle nostre aree interne sono presenti», spiega Pietrucci. «Un passo decisivo, che aggiunge un tassello alle strategie di salvaguardia, tutela e potenziamento del territorio interno messe da me in campo, insieme ai Sindaci coinvolti, e immediatamente recepite dal Presidente D’Alfonso – che ringrazio - e dai vertici della Regione Abruzzo».