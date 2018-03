TRUFFA E FALSIFICAZIONE, ARRESTATO 45ENNE GRECO NEL TERAMANO

MARTINSICURO. Da circa sei anni viveva in Italia, prima a Sant'Omero dove era giunto dal suo Paese di origine, la Grecia, e da poco piu' di un anno a Martinsicuro dove fa il commerciante. L'uomo pensava di aver chiuso i conti con il passato trascorso in patria, ma cosi' non era perche', nel frattempo, la giustizia greca aveva fatto il suo corso. Cosi', la scorsa notte, i carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno rintracciato N.T., ateniese di 45 anni, al quale hanno notificato il mandato di arresto europeo, emesso nel 2008 per truffa e falsificazione di atti amministrativi, emesso dalla Corte di Atene per fatti risalenti a marzo e settembre 2004. Il 45enne dovra' scontare cinque anni e sei mesi di detenzione. E' stato rinchiuso nel carcere di Teramo.