18ENNE RAPINATO DA UOMO ARMATO DI COLTELLO A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Rapina a un 18enne, a Montesilvano: il giovane è stato avvicinato da un uomo armato di coltello che, dopo averlo minacciato, si è fatto consegnare i soldi che aveva in tasca; avrebbe anche provato a colpirlo con l'arma, ma il ragazzo è riuscito a schivare il colpo e a fuggire. L'episodio è avvenuto all'ora di pranzo, nei pressi del belvedere di Montesilvano Colle. L'aggressore, che secondo la testimonianza sarebbe italiano, è riuscito a portare via 15 euro. La vittima è stata medicata in ospedale, ma non ha riportato lesioni significative. Indagano i Carabinieri, che hanno sequestrato il coltello, lasciato cadere dal rapinatore prima di allontanarsi dalla zona.