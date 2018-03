INCIDENTI STRADALI: FURGONE URTA MURO SU A14, DUE FERITI

VASTO. Due feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale clinicizzato di Chieti, le conseguenze dell'incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 7.30 al km 448 direzione sud dell'autostrada A14 nel territorio del Comune di Vasto. Per cause in corso di accertamento dagli agenti della Polizia autostradale del distaccamento di Vasto Sud il conducente di un furgone Opel Vivaro ha perso il controllo del mezzo urtando contro un muro di sostegno. Ad avere la peggio C.G., 40 anni di Pescara, trasportato con codice rosso in eliambulanza a Chieti, e M.G., 32 di Spoltore, ricoverato al San Pio da Pietrelcina di Vasto, entrambi operai. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto e il personale del 118.