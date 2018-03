LA PROVINCIA PER LA MEMORIA , SABATO INCONTRO CON MARCO PATRICELLI

CRONACA. PESCARA. Sabato 24 gennaio 2015 ore 17.30 nella sala La Figlia di Jorio del palazzo della Provincia di Pescara si terrà la manifestazione “La Provincia per la Memoria 1945 – 27 gennaio – 2015 Settantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz” voluta dal presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco. Il professore Marco Patricelli terrà una conferenza dal titolo “Witold Pilecki, Il volontario che rivelò al mondo l’orrore di Auschwitz. Patricelli insegna Storia dell’Europa contemporanea all’Università G. d’Annunzio di Chieti ed è consulente del TG1 Storia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Liberate il duce. Gran Sasso 1943: la vera storia dell’Operazione Quercia (Mondatori, Milano 2001, Premio Polidoro); La Stalingrado d’Italia. Ortona 1943: una battaglia dimenticata (Utet, Torino 2002); Le lance di cartone. Come la Polonia portò l’Europa alla guerra (Utet, Torino 2004); I banditi della libertà. La straordinaria storia della Brigata Maiella, partigiani senza partito e soldati senza stellette (Utet, Torino 2005). Il Volontario ha vinto il Premio Acqui Storia ed è stato tradotto in polacco

e in francese: in Polonia è un best seller, adottato anche dalle università. L’autore è insignito dell’onorificenza di “Bene Merito” della Repubblica di Polonia. Dai suoi libri sono stati tratti docufilm e docufiction trasmessi in Italia e all’estero. Tiene regolarmente conferenze e seminari a livello internazionale, in Italia e in Europa.