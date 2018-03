ROSETO. LASCIA MARINI SUBENTRA VANNUCCI

ROSETO. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale il consigliere Gianfranco Marini, storico membro dei Liberalsocialisti rosetani, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’assise comunale.

«A lui», ha detto il sindaco Pavone, «vai il mio più sentito ringraziamento e quello di tutta la maggioranza comunale per l’importante lavoro svolto, in questi anni, a favore di questa Amministrazione che, come da lui stesso ricordato, ha contribuito a creare ed a far vincere quando, nel 2011, fu uno dei più strenui e convinti fautori del bisogno di cambiamento politico ed amministrativo che animava la città di Roseto degli Abruzzi».



A Marini subentrerà l’ex assessore provinciale, nella Giunta Catarra, Ezio Vannucci.