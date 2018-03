INCIDENTI STRADALI: TAMPONA BUS FERMO, MUORE CONDUCENTE AUTO

TERAMO. Un operaio albanese di 34 anni, Milrand Tatani, è morto nella sua auto che ha tamponato un bus di linea sulla tratta Nereto-Villa Lempa (Teramo), fermo per la salita e discesa dei passeggeri. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 2, all'altezza della frazione di Faraone. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot 106 condotta dal giovane, che risiede a Villa Lempa, si è schiantata contro la parte posteriore del mezzo pubblico, finendo sotto al motore. Il conducente, incastrato nell'abitacolo, è morto sul colpo. Non è chiaro quali siano state le cause che hanno portato l'uomo a perdere il controllo del mezzo, se perché colto da malore o distratto da qualcosa. Sul posto è giunto il personale del 118 con un'ambulanza inviata dall'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero (Teramo), ma inutilmente. La salma è stata composta nell'obitorio dello stesso nosocomio.