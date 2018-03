A CHIETI LA MOSTRA DEGLI STUDENTI FOTOGRAFIA E DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

FOTOGRAFIA. CHIETI. Presso I.I.S. Luigi di Savoia di Chieti è stata inaugurata la mostra fotografica degli studenti che hanno partecipato al corso di Fotografia e di Educazione all'Immagine riconosciuto FIAF, tenuto da Giovanni Iovacchini, docente della Federazione, Responsabile del progetto Gaetano Berardi Direttore del corso il Dirigente Scolastico Edoardo Palazzo. L’Istituto nasce nel lontano 1879, in un periodo in cui la città di Chieti, come del resto tutta l’Italia, inaugurava un processo di rinnovamento generale dedicando una particolare attenzione al mondo della Scuola e dell’Istruzione; da anni di tradizione e cura dell'interesse degli studenti è nata l'idea di ampliare l'offerta formativa con un Corso di Fotografia. La scuola di oggi conta ben 69 classi, 34 laboratori specializzati (di cui 18 multimediali), 7 aule attrezzate, 33 aule nella sede centrale e 6 nelle sedi limitrofe, 150 docenti circa, una popolazione studentesca oscillante fra 1400/1500 unità, oltre 20 collaboratori scolastici, 15 assistenti tecnici e 14 assistenti amministrativi ed un direttore generale dei servizi amministrativi.

Il corso teorico/pratico, per un totale di 22 ore, ha visto la partecipazione di 30 ragazzi fortemente motivati che, dopo l'apprendimento delle tecniche di base, hanno sperimentato in interno ed esterno quanto appreso cimentandosi nella fotografia paesaggistica, ritratti, stil life ed altro. Le fotografie verranno valutate da una giuria popolare ed una di esperti.