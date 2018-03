PESCARA. LAVORI IN CORSO SU VIA TIRINO. CAMBIA VIABILITA’

PESCARA. Lavori in corso su via Tirino, via San Donato, Strada Colle Renazzo, via Lago di Posta a seguito del completamento del primo stralcio della manutenzione straordinaria e riqualificazione delle periferie.

A tal fine per l’intera durata dell’intervento e fino al 5 febbraio, vige l’ordinanza sindacale che istituisce:

· il divieto di transito su Strada di Colle Renazzo dall’incrocio antistante le poste e fino all’intersezione con via San Donato con deviazione del traffico direzione nord-sud delle predetta via San Donato e per tutta la durata dei lavori;

· il divieto di fermata con rimozione forzata per restringimento della carreggiata su via Tirino nel tratto compreso dall’incrocio antistante le Poste al distributore Q8 da disciplinare , se necessario, con un senso unico alternato regolato con impianto semaforico nonché l’ausilio di 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere tranne i residenti e mezzi della ditta esecutrice delle opere, tranne residenti e mezzi della ditta esecutrice, per tutta la durata dei lavori;

· l’istituzione del divieto di transito e di sosta e di fermata con rimozione forzata, in via Lago di Posta tranne i residenti e mezzi della ditta esecutrice per tutta la durata dei lavori.