FILOVIA. SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE

PESCARA. Dopo il percorso in carrozzina nel centro della città proposto alle Commissioni congiunte Infrastrutture e Politiche sociali dalle associazioni che operano nella disabilità e dopo la scelta dei rappresentanti delle associazioni per il comitato di attuazione del Piano di abbattimento delle barriere architettoniche varato dall’Amministrazione comunale con delibera di giunta n.801 del 16 dicembre 2014, continua l’impegno volto alla conoscenza e rimozione delle situazioni più urgenti. Fra queste l’accessibilità della strada parco, dove mercoledì si terrà una riunione congiunta delle Commissione Infrastrutture e Politiche Sociali. Il sopralluogo si svolgerà dalle ore 12 alle 14 lungo il tratto in cui la strada parco incrocia via Cadorna.