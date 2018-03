DIVORZIO BREVE ANCHE AL COMUNE DI LANCIANO

LANCIANO. Sul sito istituzionale del Comune di Lanciano è stato pubblicato l'avviso pubblico che consente anche alle coppie lancianesi in crisi di usufruire di quanto previsto dalla legge 162 dell'anno scorso, che sancisce «la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio». Le coppie possono anche non avvalersi dell'assistenza di un avvocato, che resta facoltativa. L'avviso inoltre precisa che «Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale».

Per evitare decisioni affrettate è in ogni caso previsto un doppio passaggio davanti all'Ufficiale, a distanza di non meno di 30 giorni e resta salvo il termine di 3 anni tra la separazione e il divorzio. Tutte le informazioni sulla procedura possono essere richieste dagli interessati agli uffici comunali.