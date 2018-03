INCIDENTI STRADALI: TRE GIOVANI FERITE A SILVI

SILVI. Tre giovani ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in serata, ieri, in via Gran Sasso, in frazione Pianacce di Silvi. Due di loro sono state trasportate all'ospedale di Atri, mentre la terza, più grave, è stata trasferita a Pescara. Tutte e tre sono state trasportate in codice rosso. Stando alle prime informazioni l'automobile su cui viaggiavano si sarebbe ribaltata. Sul posto 118 e Croce Rossa di Silvi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono al lavoro gli uomini della Polstrada del distaccamento di Pineto.