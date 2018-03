DISABILI, IL COMUNE DI PESCARA SI SCEGLIE LE ASSOCIAZIONI

PESCARA. Nella mattinata odierna presso l’Aurum si è svolta la riunione con le associazioni per la scelta dei rappresentanti che siederanno al tavolo per la redazione del Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche insieme agli ordini professionali.



«Il tutto si è svolto nella piena serenità – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Giuliano Diodati – Dopo una breve introduzione ho ceduto la parola alle associazioni, c’è stato un confronto ad ampio raggio circa tutte le problematiche inerenti la disabilità da affrontare, perché non ci sono solo scalini e scivoli nella lista delle barriere, specie per chi non ha disabilità motorie, come chi combatte contro deficit della vista o nel linguaggio. Infine si è proceduto alla scelta delle associazioni che al tavolo tecnico per il Peba diventeranno la voce di tutto il mondo della disabilità. Saranno presenti come delegati i rappresentanti delle associazioni: Carrozzine Determinate, Uildm e l’Unione Italiana Ciechi, al lavoro già dalla fine di gennaio quando il tavolo sarà operativo».