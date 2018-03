PESCOCOSTANZO: DOMENICA PRIMA TAPPA DEL FISI DI SNOWBOARD

PESCOCOSTANZO. Si svolgerà domenica 18 presso a Pescocostanzo la prima tappa del Circuito Appennino Centrale di Slopestyle – Snowboard e Freeski, organizzata dallo Sci Club 13 in collaborazione con Swup Pesco e Math Academy Pescocostanzo.

Il Circuito che prevede la realizzazione di 7 tappe, nelle principali stazioni sciistiche dell’Abruzzo e del Lazio, è stato fortemente voluto dai Comitati Regionali Fisi di Abruzzo e Lazio per promuovere e far crescere il movimento dello Snowboard e dello Sci Freestyle.

La stazione sciistica di Vallefura che fa parte del Consorzio Skipass Alto Sangro, sorge a due passi da Pescocostanzo, deliziosa località inserita nella splendida cornice dell'Appennino abruzzese e del Parco Nazionale della Majella.

Il programma della tappa prevede la realizzazione di una gara di Snowboard Slopestyle riservata alle categorie FISI: Ragazzi, Allievi, Giovani, Senior e Master ed una gara di Ski Freestyle riservata alle categorie FISI: Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior. Prevista anche una sezione promozionale per i più piccini.