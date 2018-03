LEANDRO BRACCO (M5S): PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LA LUDOPATIA

ABRUZZO. Il Consigliere regionale Leandro Bracco (M5S) ha presentato questa mattina una proposta di Legge per la «prevenzione e il contrasto alla ludopatia». «Le finalità del documento legislativo- si legge nel testo presentato- sono dirette alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco e al recupero con un apposito trattamento terapeutico delle persone coinvolte. Inoltre la Legge prevede attività di informazione e sensibilizzazione tenuto conto delle singole specificità delle diverse tipologie di giochi d'azzardo».

La proposta di Legge prevede in aggiunta «l'istituzione di un ente regionale che abbia il compito di monitorare il fenomeno della ludopatia e l'attivazione di un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP (gioco d'azzardo patologico)».

Il testo presentato contiene, inoltre, la normativa per l'apertura e l'esercizio delle attività riguardanti il gioco d'azzardo.

«L'autorizzazione all'esercizio- è scritto nell'art.7 della proposta di Legge- non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 700 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altri istituti frequentati prevalentemente da giovani e da soggetti facilmente influenzabili».