ROSETO. ALTRO INCONTRO PER NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO “SAFFO”

ROSETO. Si è tenuto questa mattina presso il Municipio di Roseto degli Abruzzi l’incontro per affrontare la questione inerente la realizzazione di una nuova sede per il Polo Liceale “Saffo”. All’appuntamento hanno preso parte il primo cittadino rosetano, Enio Pavone, il Dirigente comunale dell’Ufficio Urbanistica, rappresentanti della Provincia di Teramo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto ed una delegazione di studenti.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate tutte le questioni relative il Polo Liceale “Saffo” ed il Sindaco Pavone ha illustrato ai presenti la delibera che la Giunta comunale ha approvato lo scorso 24 dicembre, inerente la “Individuazione di un’area per la realizzazione del nuovo Polo Liceale” nella zona nord di Roseto degli Abruzzi.



Ora saranno gli uffici comunali e provinciali ad attivarsi per individuare le procedure progettuali ed urbanistiche necessarie per portare avanti il progetto.