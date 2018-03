MARAGNO: «NESSUN COMPENSO PER I COMPONENTI DEL CDA DELL’AZIENDA SPECIALE»

MONTESILVANO. «Nessun compenso per i componenti del CdA dell'Azienda Speciale». Lo dichiara il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, che pone così fine a tutte le polemiche generatesi intorno alla richiesta inviata ai gruppi consiliari del Comune di indicare nominativi, per procedere alla nomina del nuovo CdA dell'Azienda Speciale al momento commissariato.

«I futuri consiglieri dell'ente che gestisce i servizi sociali del Comune, che in passato percepivano un gettone di presenza, forniranno gratuitamente la loro prestazione – spiega il primo cittadino -. Di fronte alla difficile situazione finanziaria in cui si trova il nostro Comune, mai avrei potuto pensare di affidare poltrone d'oro. Il nuovo Consiglio che immagino per l'Azienda Speciale sarà costituito da persone professionali che hanno a cuore la corretta gestione dei servizi sociali della città di Montesilvano. Un settore che oggi, con tutte le difficoltà economiche a cui assistiamo, diventa ancora più delicato e di importanza sempre più rilevante».