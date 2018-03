ANCE: DE CESARE IN COMMISSIONE NAZIONALE RIFORMA APPALTI

CRONACA. CHIETI. L'architetto Angelo De Cesare, vice presidente Ance con delega alle opere pubbliche nonche' presidente di Ance Chieti, e' stato designato componente della Commissione nazionale recentemente costituita incaricata di riscrivere le regole in materia di opere pubbliche di recepimento della nuova Direttiva Europea sugli appalti di lavori, forniture e servizi. La Commissione, presieduta dall'ingegner Vittorio Di Paola, gia' A.D. di Vianini Grandi Lavori SpA ed Astaldi SpA, sara' composta da 20 rappresentanti, scelti tra le piu' importanti imprese di costruzione del panorama nazionale, quali la Astaldi Spa, Impregilo Spa, Salini Spa, Condotte Spa solo per citarne alcune, e tra esponenti di vertice delle piu' significative stazioni appaltanti sia per le funzioni svolte sia per numero e importi di lavori affidati (Anas, Ferrovie dello Stato, Autostrade Spa etc). La notizia del conferimento del prestigioso incarico all'arch. Angelo De Cesare, accolta con grande soddisfazione da tutto il sistema delle imprese di costruzioni della provincia di Chieti - si legge in una nota dell'Ance - conferma le grandi capacita' professionali e associative riconosciute al presidente De Cesare, vanto di tutto il sistema Ance sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale.