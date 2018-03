COMITATO GIOCHI DEL MEDITERRANEO, ENTRA NEL VIVO L’ORGANIZZAZIONE

PESCARA. Nella mattinata di ieri, 15 gennaio 2015, si è svolta una riunione del Consiglio di amministrazione del Comitato per i Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia 2015 a cui hanno partecipato oltre al sindaco Marco Alessandrini, presidente, anche il segretario generale del Coni nazionale Roberto Fabbricini, il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro, il vice sindaco Enzo Del Vecchio, l’assessore regionale Mario Mazzocca, il consigliere regionale Alberto Balducci, il responsabile del Dipartimento tecnico comunale Tommaso Vespasiano.

«La riunione è servita per accendere ufficialmente i motori del Comitato – così il sindaco Marco Alessandrini – Ora si apre una fase operativa per arrivare alla costruzione dell’evento che si svolgerà la prossima estate. Questioni prima tecniche, poi siamo entrati nel vivo e nelle prossime sedute si procederà con una calendarizzazione di tutto ciò che serve per ospitare al meglio l’evento».

“Sarà un’edizione virtuosa ma comunque importante per la città, anche in un periodo di risparmi – aggiunge il vice sindaco Enzo Del Vecchio – Il Coni e la Regione faranno la propria parte contribuendo con un milione e mezzo di euro ciascuna, a questi fondi si aggiungeranno presto anche quelli del Governo, giovedì saremo a Roma dal Sottosegretario Del Rio per averne contezza e poi i motori potranno dirsi ufficialmente accesi per la manifestazione che vorremmo fare mettendo in campo le migliori forze a nostra disposizione, cercando di contenere tutti i costi contenibili e coinvolgendo la città e le forze economiche del territorio per creare indotto e perché tutto si svolga al meglio».