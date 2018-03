VIABILITA’ PESCARA. NUOVI DIVIETI PER I LAVORI DI PESCARA GAS

PESCARA. Una ordinanza firmata dal sindaco Marco Alessandrini stabilisce che a partire dal 19 gennaio e fino al 30 del corrente mese, dalle ore 8 alle ore 18 è fatto divieto di transito e divieto di fermata lungo in tratto di via Carducci compreso tra l'intersezione con via Tassoni e l'incrocio con via De Sanctis per tutta la durata dei lavori di risanamento della condotta e degli allacci gas metano ad opera della società Pescara Gas.

L’ordinanza istituisce anche il divieto di transito lungo il tratto di via De Sanctis, compreso tra l’incrocio con via Nicola Fabrizi e l’intersezione con via Gramsci per la giornata del 29 gennaio, sempre dalle ore 8 alle ore 18.

Infine divieto di transito anche su via Tassoni, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nicola Fabrizi e l’intersezione con via Gramsci nella giornata del 30 gennaio dalle ore 8 alle ore 19.