ALLARME BOMBA A FIUMICINO, IERI SERA DUE VOLI DIROTTATI A PESCARA

PESCARA. A seguito dell'allarme bomba di ieri sera a Fiumicino, poi rientrato, due aerei sono stati dirottati dallo scalo romano a Pescara per via della indisponibilita' del parcheggio aeromobili. I voli arrivati in Abruzzo sono il Catania-Fiumicino della Ryanair, atterrato a Pescara alle 21.35, poi ripartito alle 22.20, e il Londra-Fiumicino di una linea norvegese, Norwegian, atterrato a Pescara alle 21.30 e ripartito alla volta di Fiumicino alle 22.35. Entrambi i vettori sono ripartiti da Pescara con tutti i passeggeri a bordo.