SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI A VASTO PER OLTRE 400 MILA EURO

VASTO. La Giunta municipale di Vasto ha aggiudicato appalti per oltre 400 mila euro per la messa in sicurezza della Scuola Primaria 'Ritucci Chinni' di via Alcide De Gasperi e della Scuola dell'Infanzia e Primaria di località Incoronata di Vasto. I lavori sono stati finanziati dal Cipe nell'ambito delle 'Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali'.