SGT MULTISERVIZI: IL PIANO INDUSTRIALE SARÀ PRESENTATO IL 30 GENNAIO.

SAN GIOVANNI TEATINO. Oggi, nel corso di un incontro svoltosi in mattinata a Chieti alla presenza del Prefetto Dott. Fulvio Rocco De Marinis, caratterizzato dalla comune volontà di definire la vicenda della FB Servizi nell’ambito di un corretto percorso di relazioni industriali, l’Amministrazione comunale ha condiviso con le Parti sindacali, rappresentate dal segretario regionale Gabriele Martelli della Cisl funzione Pubblica e da Paola Puglielli segretario provinciale della Cgl-funzione pubblica di Chieti, la consegna del piano industriale relativo alla erogazione dei servizi alla collettività entro e non oltre il 30 gennaio 2015. Il piano sarà successivamente oggetto di esame congiunto nel corso della riunione con le parti sindacali già fissata per il 10 febbraio successivo. Le Rappresentanze sindacali, preso atto di tale iter, hanno sospeso lo stato di agitazione in atto in attesa di prendere contezza dei dettagli del piano industriale.