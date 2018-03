DROGA: SPACCIA COCAINA NELLA SUA PIZZERIA, ARRESTATO A PESCARA

PESCARA. Sono stati i carabinieri di Penne, nella notte, ad arrestare il gestore di una pizzeria di Pescara che spacciava droga all'interno della sua attività. E' un 37enne di Pescara che aveva appena ceduto otto grammi di cocaina a un 36enne di Penne quando i militari dell'Arma lo hanno sottoposto a controllo, trovando altro materiale nel retrobottega del locale. Durante una perquisizione sono stati scovati infatti 40 grammi di cocaina che teneva nel grembiule da lavoro, un bilancino di precisione, attrezzatura per confezionamento e 200 euro in banconote di vario taglio, con degli appunti che i carabinieri stano studiando. Il tossicodipendente e' stato segnalato quale assuntore. Il controllo e' scaturito nell'ambito di un'attivita' di osservazione, controllo e pedinamento dei giovani assuntori di droga dell'area vestina che si riforniscono a Pescara e che i militari dell'Arma non perdono di vista.