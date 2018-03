RIFIUTI PER 27 TONNELLATE IN DUE CAMION, GDF LI SEQUESTRA

AVEZZANO. Due camion con 27 tonnellate di rifiuti provenienti dalla provincia di Latina sono stati sequestrati ad Avezzano dalla Guardia di Finanza. Sono in corso approfondimenti per verificare il carico, in particolare l'eventuale natura radioattiva. Secondo quanto appreso, dai primi controlli è emerso che sui documenti non esiste il destinatario. C'è il sospetto che i rifiuti fossero destinati alla Marsica. Sono stati fermati, anche se non ci sono provvedimenti ufficiali, i due autotrasportatori, originari del Casertano.