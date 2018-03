CADE FACENDO MOTOCROSS, MOTOCICLISTA SOCCORSO A BUSSI

PESCARA. Soccorso in località Pietra Corniale, zona montana nei pressi del ripetitore di Bussi, in provincia di Pescara, per un motociclista disarcionato da un ramo, sbalzato per 30 metri lungo uno sterrato. L'allarme è stato dato dagli amici con cui l'uomo, della provincia di Teramo, stava praticando motocross. Dopo un primo tentativo di recupero con l'elicottero del 118, non andato a buon fine per il forte vento, il ferito è stato raggiunto da un fuoristrada del Soccorso Alpino; medico del soccorso e una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (Cnsas) hanno provveduto al suo recupero. In ambulanza è stato poi portato all'ospedale di Popoli.