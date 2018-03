ACQUA: CONCLUSE RIPARAZIONI TRATTO CONDOTTA A PESCARA

PESCARA. Concluse, anche se con tempi più lunghi del previsto, le operazioni di riparazione di un tratto della condotta idrica distributrice principale di Pescara Nord, di mezzo metro di diametro, che nel pomeriggio di ieri aveva provocato il cedimento del manto stradale e un allagamento in piazza Duca degli Abruzzi, con conseguenti cali di pressione e interruzioni nell'erogazione che durano tutt'ora in alcune zone. Tre sono state le rotture individuate dai tecnici dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) lungo un tratto di tre metri adiacente la piazza. Attualmente sono in corso le manovre di reimmissione dell'acqua e si prevede che in poche ore la situazione tornerà alla normalità nella zona tra via Cadorna e via Da Vinci.