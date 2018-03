ABRUZZO, ANAS: DAL 13 AL 23 GENNAIO CHIUSURE SULLA SS80 “DEL GRAN SASSO D’ITALIA”

VIABILITA’. CROGNALETO. L’Anas comunica che da martedì 13 a venerdì 23 gennaio 2015 sulla strada statale 80 “del Gran Sasso d'Italia” saranno in vigore alcune limitazioni al traffico per consentire il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza del corpo stradale dal km 38,550 al km 39,150 mediante bonifica del costone roccioso, consolidamento e prolungamento della galleria artificiale, nel territorio comunale di Crognaleto (Teramo), nei pressi del confine tra le province di Teramo e L’Aquila.

Al fine di proseguire i lavori di copertura della galleria, e in particolare per il varo di ogni singola trave, dal 13 al 23 gennaio nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00, saranno effettuate chiusure provvisorie, per una durata prevista di circa 30 minuti, del tratto compreso tra il km 38,300 e il km 39,400 della strada statale 80.