LITE IN CENTRO CARITAS PESCARA, ARRESTATA 19ENNE NIGERIANA

PESCARA. Lite con un arresto fra alcune ospiti del centro di accoglienza Caritas di via Stradonetto, a Pescara, gestito dalla Diocesi di Pescara-Penne. Un gruppo di giovani nigeriane, in disaccordo tra loro, hanno più volte disturbato i presenti nella struttura ed alcune di loro, tra cui l'arrestata, hanno contestato le regole interne del centro discutendo animatamente con responsabili e assistenti sociali. Alla fine, quando una pattuglia della polizia è intervenuta per cercare di riportare la calma, una diciannovenne nigeriana, in un momento d'ira, ha tentato di colpire a calci i presenti, opponendo resistenza ai poliziotti della Volante. Da qui l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.