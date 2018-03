FOSSACESIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LAVATOIO PUBBLICO

FOSSACESIA. Il lavatoio pubblico di Villa Scorciosa tornerà ad avere il suo splendore. La Giunta Comunale di Fossacesia ha infatti approvato il finanziamento per la riqualificazione del lavatoio pubblico di Villa Scorciosa ubicato in Via San Carlo.

Il lavatoio, usato fino a qualche anno fa dalle donne di Villa Scorciosa per lavare i loro panni, era costituito da 6 piccole vasche, da una tettoia a copertura della struttura e da un piccolo muro di cinta che venne fatto costruire di seguito per proteggere le donne dal passaggio delle macchine.

L’intervento di ristrutturazione del lavatoio ormai in disuso rientra in un più ampio progetto di valorizzazione di tutte le fonti e lavatoi di Fossacesia, progetto per il quale l’attuale Amministrazione Comunale ha richiesto apposito finanziamento alla Regione Abruzzo.