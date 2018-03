CITTA’ SANT’ANGELO. Una esplosione si e' verificata nella notte davanti a un locale situato in via della Scafa, a Citta' Sant'Angelo (Pescara), danneggiando la serranda della struttura e la vetrata. Potrebbe trattarsi di una bomba carta. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, i vigili del fuoco. I danni provocati dal botto non sarebbero rilevanti. Accertamenti in corso.