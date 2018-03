ABRUZZO. GIOVANNI SAVINI NUOVO CAPO DIPARTIMENTO PRESIDENZA

ABRUZZO. La Giunta regionale ha deliberato la nomina di Giovanni Savini a Capo dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa. Nato a Pescara, 41 anni fa, dirigente formato presso la Scuola Nazionale di Amministrazione, attualmente Savini è consigliere giuridico del Ministro per gli Affari Regionali dopo essere stato Capo Settore legislativo del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini e vice capo di Gabinetto dei Ministri Elio Vito e Piero Giarda. Prima ancora è stato Dirigente e poi vice Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico. Si è laureato in Scienze Politiche alla Luiss e in Giurisprudenza all'Università di Teramo. Autore di varie pubblicazioni in materia costituzionale. L'incarico di Capo Dipartimento era stato conferito dalla Giunta regionale, in un primo momento, ad Andrea Ciaffi che, in questi giorni, ha comunicato la sua indisponibilità per motivi familiari pur «assicurando di seguire, nel suo attuale ruolo e nell'ambito delle sue funzioni, gli aspetti europei e internazionali delle politiche della Regione Abruzzo».