FURTO IN MACELLERIA, BOTTINO IN SALUMI E CARNE

VASTO. Bottino in salumi e carne per i responsabili di un furto in una macelleria della frazione Taverna di Schiavi di Abruzzo, in provincia di Chieti, compiuto la scorsa notte. Dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'abitazione del titolare del locale hanno preso il mazzo di chiavi con il quale hanno avuto facile accesso. Portati via anche settemila euro. Dopo aver ripulito la macelleria i ladri hanno preso di mira il bar di fronte portando via soldi e diversi generi alimentari e, approfittando dell'assenza dei titolari, si sono poi allontanati a bordo della loro Mercedes 220.