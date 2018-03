FURTI IN APPARTAMENTO: DUE ARRESTI AD AVEZZANO

AVEZZANO. Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare nei confronti di due giovani avezzanesi, D.C. e R. D., entrambi ventiduenni, noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il provvedimento, a firma del Gip del Tribunale di Avezzano, dispone gli arresti domiciliari per i due, ritenuti responsabili, nell'ottobre 2014, del reato di furto in appartamento, compiuto a seguito di una doppia effrazione del portone d'ingresso al condomino e della porta d'accesso all'appartamento. I due giovani sono accusati di aver rubato rubato alcune spade e pugnali da collezione, del tipo "Katana". Ad entrambi gli arrestati e' stato applicato il sistema di controllo del braccialetto elettronico.