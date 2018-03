INCIDENTI LAVORO: CADE DA 15 METRI, MORTO OPERAIO DI NAPOLI

FRANCAVILLA AL MARE. Un uomo, Antonio Criscuolo, 49 anni, residente a Napoli é deceduto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro a Francavilla al Mare (Chieti). L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale Stazione, sarebbe precipitato da una altezza di quasi 15 metri mentre stava montando una impalcatura su una palazzina di via Monte Corno, nel centro della cittadina teatina. L'uomo é deceduto praticamente sul colpo per le gravi lesioni. Inutili sono stati i tempestivi soccorsi del 118. L'uomo lavorava per una ditta locale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Chieti, dovranno cercare di accertare l'accaduto e le cause della caduta dell'operaio. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini dell'Ispettorato del lavoro.