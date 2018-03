NADIA SIPIO E’ IL NUOVO VICE SINDACO DI ORTONA

ORTONA. Il Sindaco Enzo d’Ottavio ha nominato questa mattina l’assessore Nadia Di Sipio nuovo vice sindaco della città. Dopo le dimissioni di Roberto Serafini ad ottobre il posto era rimasto vacante. La Di Sipio, eletta come consigliere comunale nelle fila del PD, ha ricevuto dal Sindaco prima la delega alle Pari Opportunità e successivamente, dopo l’azzeramento della giunta, è stata nominata assessore alle Politiche Sociali, alle Politiche Giovanili e all’Istruzione.

«Sono certo che Nadia Di Sipio saprà operare proficuamente per il bene della città e degli ortonesi, sono inoltre soddisfatto di avere una donna come mio vice, per la prima volta, oltre che una giunta con due presenze femminili a dimostrazione dell’attenzione che la mia amministrazione riserva alla parità di genere».