VALLE CASTELLANA. TROVATE LE RISORSE FRANA LUNGO LA PROVINCIALE 52

TERAMO. Anche il versante roccioso lungo la provinciale 52 di Valle Castellana è fra i luoghi segnalati nella relazione sul rischio idrogeologico consegnata dalla Provincia alla Regione nell’ottobre scorso. Un sito ad alto rischio per il quale, intanto, la Provincia ha reperito circa 180 mila euro da destinare a lavori di somma urgenza dopo la frana del 4 gennaio, quando massi di grandi dimensioni sono rotolati sulla strada e sulla galleria artificiale danneggiandole in più punti.

In seguito al sopralluogo dei tecnici dell’ente è stato individuato il tipo di intervento da realizzare e, subito dopo gli ulteriori riscontri del servizio geologico, i lavori saranno affidati in somma urgenza.

Valle Castellana, dove si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico con frane e smottamenti anche sulla provinciale 49, è uno dei siti attenzionati dalla Regione e dalla Protezione Civile che un mese fa hanno compiuto un sopralluogo congiunto.