GUILMI. FRANA E PERICOLO SULLA STRADA PER UN BUS

GUILMI. Un bus di linea utilizzato da pendolari per raggiungere la zona industriale della Val di Sangro è rimasto bloccato alle 4:40 sulla provinciale tra Guilmi e Tornareccio dove il piano stradale ha ceduto per una frana.«L'autista non ha potuto che tornare indietro - racconta l'assessore comunale Lucio Perrucci, a bordo del mezzo - Siamo stati costretti a passare in un altro tratto in frana, per fortuna non ancora chiuso completamente. Finalmente siamo arrivati, ovviamente con ritardo».