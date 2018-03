FORZA ITALIA: TORNA ‘NEVE AZZURRA’ DAL 9 ALL’11 GENNAIO

ROCCARASO. E’ tutto pronto per “Neve Azzurra” 2015, in programma a Roccaraso (sala “G. Spataro”, palazzo del municipio) dal 9 all’11 gennaio prossimi. «Di nuovo in vetta» è invece il titolo scelto dal Presidente regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, per rilanciare l’azione politica di Forza Italia e aprire la discussione sul futuro della coalizione di centrodestra, riforme e nodo alleanze elettorali. Ricco il programma. Si comincia venerdì 9 gennaio alle ore 16,15, con un approfondimento sulla ricostruzione post-sisma in Abruzzo (interventi di amministratori locali: Sandro Ciacchi, Umberto Murolo, Guido Liris, Antonella Di Nino e Luigi La Civita) e un dibattito tutto abruzzese al quale parteciperanno parlamentari e consiglieri regionali di centrodestra; si prosegue alle 18 con un dibattito dal tema "Forza Italia: partito o movimento?" che vede la partecipazione tra gli altri del capogruppo al senato Paolo Romani, dell’eurodeputato Giovanni Toti, del senatore Maurizio Gasparri, del coordinatore nazionale dei club “Forza Silvio”, Marcello Fiori, e dell’On. Mariastella Gelmini. Sabato 10 si apre il confronto con gli alleati: Toti e Altero Matteoli dialogheranno con Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia), Nunzia De Girolamo (NCD) e un esponente della Lega: atteso a Roccaraso, Matteo Salvini (in sua assenza, Maroni o Zaia). Domenica alle 10.30, dopo un approfondimento sul tema della cultura (interverranno Nazzareno Carusi, Gianmarco Chiocci, Paolo Isotta, Riccardo Bertolini e Amedeo Laboccetta), si parlerà di flat tax con l'economista Antonio Martino, il capogruppo forzista alla Camera Renato Brunetta, Giovanni Toti, Antonio Tajani, Debora Bergamini, Gianfranco Rotondi e Gianni Chiodi. Concluderà la giornata, infine, l’intervento del presidente del partito Silvio Berlusconi che si collegherà via telefono.