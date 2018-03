TERAMO. FIRMATO IL CONTRATTO CON LA NUOVA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL TRASPORTO SCOLASTICO

TERAMO. Viene firmato questa mattina il contratto per l'avvio del nuovo servizio di trasporto scolastico, aggiudicato alla ditta Angelino. Pertanto alla riapertura delle scuole, in programma per il prossimo 7 Gennaio, il servizio verrà garantito e riprenderà regolarmente. Il Sindaco Maurizio Brucchi e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Piero Romanelli, esprimono soddisfazione per l'esito della vicenda e per gli aspetti ad essa connessi, inerenti la ripresa puntuale del servizio e l'assunzione degli stessi autisti che avevano operato in precedenza per la ditta che gestiva il servizio, operazione questa raggiunta grazie all'attenta mediazione degli stessi amministratori.