RISSA FRA PAKISTANI DURANTE PARTITA CRICKET, QUATTRO FERITI

PESCARA. Quattro feriti e sei denunciati: è finita così, ieri, una maxi rissa che ha coinvolto alcuni giovani pakistani nel parco di Villanova di Cepagatti (Pescara). Come ricostruito dai carabinieri del Norm di Pescara, la rissa sarebbe scoppiata mentre i giovani, almeno una dozzina, giocavano a cricket, sport nazionale in Pakistan. Le mazze sarebbero state usate come minaccia.

A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti, allarmati dalle urla provenienti dal parco. All'arrivo dei Carabinieri molti sono fuggiti. Sei i giovani bloccati poi denunciati per rissa aggravata.

Quattro i feriti di cui uno con una profonda ferita alla testa. I carabinieri, coordinati dal tenente Antonio Di Dalmazi, proseguono le indagini per risalire agli altri giovani coinvolti nella rissa. Nell'intervento impegnati carabinieri della Compagnia di Pescara e delle stazioni di Spoltore (Pescara) e Cepagatti (Pescara).