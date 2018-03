ROCCA PIA. DONNA SOCCORSA SULLA PISTA

ROCCA PIA. Nel pomeriggio di ieri 2 gennaio, gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, unitamente a personale del Soccorso Alpino Fluviale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Pescara con l’ausilio di un loro elicottero, hanno soccorso in località Rocca Pia sul monte Rotella, una donna di 48 anni, originaria di L’Aquila, esperta sciatrice che, durante una escursione di sci alpinismo, trovatasi in difficoltà, non riusciva a portare a termine la discesa. La donna ha richiesto aiuto telefonicamente alla Sala Operativa 117 di L’Aquila che coordinandosi con la Sala Operativa del 115 ha gestito l’operazione di soccorso.

L’elicottero decollato da Pescara ha raggiunto la zona e ha eseguito il recupero calando un soccorritore con il verricello, mettendo in sicurezza la donna.

L’escursionista è stata poi, in volo, trasportata presso l’elisuperficie dell’ospedale di Sulmona dove vi era ad attenderla un’ambulanza del 118 per il successivo ricovero.