LA MOSTRA. I GATTI PIÙ BELLI SABATO E DOMENICA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Gatti da esposizione al Palacongressi di Montesilvano sabato 3 e domenica 4 gennaio. La due giorni dedicata ai felini è organizzata dall'associazione 44gatti, patrocinata dai Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo, sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Felina Italiana. Dalle 10 alle 19 sarà possibile ammirare il Maine Coon, il gigante dei gatti, l'elegante e sinuoso Siamese, lo stupefacente Sphinx, il gatto nudo, mentre si pavoneggiano e riposano nelle gabbiette elegantemente arredate dai loro proprietari. La mostra-concorso abruzzese avvicinerà il pubblico anche a molte altre razze. I concorrenti saranno raggruppati nelle quattro categorie internazionali: Categoria I Persiani ed Esotici, Categoria II Peli semilunghi, Categoria III Peli corti, Categoria IV Siamesi e Orientali, e valutati da quattro giudici internazionali per scegliere The Best in Show, il più bello di tutti.