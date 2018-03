ROGO IN GARAGE DI PALAZZINA DI VIA ALDO MORO A PESCARA

PESCARA. Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri 2 gennaio 2015 in uno stabile di via Aldo Moro nel quartiere S. Donato di Pescara dove si è sviluppato un principio di incendio in un garage. Sono stati alcuni condomini, vedendo il fumo uscire dall'interno, a lanciare l'allarme. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto in pochi minuti lo stabile, spegnendo dopo oltre un'ora il rogo che ha danneggiato solo suppellettili, poiché all'interno non vi erano auto in sosta. La struttura superiore del palazzo non ha subito danni. Sulle cause del rogo si attende un rapporto dei vigili del fuoco.