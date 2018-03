BRACCONAGGIO: UCCIDE DUE CAPRIOLI, DENUNCIATO DA FORESTALE

L'AQUILA. Il Comando Stazione Forestale di Balsorano ha denunciato B.D., di San Vincenzo Valle Roveto, per l'uccisione di due caprioli. Prima era stato controllato un mezzo ritenuto sospetto, poi hanno ispezionato l'interno di un locale del proprietario del mezzo rinvenendovi le carcasse di due caprioli già scuoiati e pronti per essere macellati. L'uomo è stato denunciato. «Purtroppo non sono rari i casi in cui soggetti dediti al bracconaggio si mimetizzano tra i cacciatori soprattutto nelle battute di caccia al cinghiale - dichiara il Comandante Provinciale Nevio Savini - ma i nostri Comandi Stazione mantengono alta l'attenzione proprio per contrastare in maniera efficace questo odioso fenomeno che tende ad impoverire la risorsa faunistica e quindi ad intaccare negativamente l'equilibrio biologico del nostro territorio».

Le indagini della Forestale continuano per accertare se abbia agito da solo oppure se il soggetto sia stato aiutato o comunque agevolato da altre persone.