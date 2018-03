PASQUALE PAPA, NOMINATO NUOVO SEGRETARIO PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO. Pasquale Papa, 56 anni, di origine campana, è il nuovo segretario generale della Provincia. Ha preso servizio ieri quando c’è stato il passaggio di consegne con il segretario uscente, Gianna Becci che, sottolinea il presidente Renzo Di Sabatino: “Abbiamo salutato con affetto per l’impegno e la professionalità che ha profuso nel suo lavoro”.



Papa è avvocato abilitato alla professione; oltre ad aver svolto il ruolo di segretario in numerosi enti locali della Campania, ha contestualmente ricoperto incarichi da dirigente, da direttore generale e da componente di Nuclei di Valutazione. Era già stato in Abruzzo agli inizi della carriera professionale in qualità di segretario comunale a Morino in provincia dell’Aquila. Papa, fra le sue attività, annovera anche un’esperienza da amministratore pubblico; negli anni ’90 è stato eletto a Santa Maria a Vico, paese natale, dove ha ricoperto il ruolo di vicesindaco. Master di secondo livello in “Amministrazione del territorio” (Università di Siena e Scuola superiore del Ministero dell’Interno) ha seguito recentemente il corso di specializzazione per “Responsabili della prevenzione della corruzione”.