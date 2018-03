CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE TUMORI AD AVEZZANO

AVEZZANO. Sta per iniziare una Campagna di Comunicazione e Sensibilizzazione per la diffusione della cultura della prevenzione dei tumori, rivolta ai cittadini della Marsica. Il progetto dal Titolo "Fatti vedere oggi per non sparire domani" è a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) delegazione di Avezzano in via America 11 . L'obiettivo della campagna è quello di dare visibilità al centro LILT della Città di Avezzano al fine di farlo conoscere agli abitanti della Marsica, sia donne che uomini. L'ambulatorio offre una visita preventiva a titolo totalmente gratuito. In caso di pazienti a rischio il centro cercherà di stabilire un percorso più celere ed individuare le strutture più adeguate dove poter iniziare la terapia: tempestività nella diagnosi e nel percorso medico da seguire. L'idea è gli scatti fotografici sono di Antonio Oddi.

Testimonial saranno il chirurgo Antonio Addari, Alessia Spagnulo, Maddalena Netedu, Ludovica Titti del Cimmuto, Corrado Oddi.

Il progetto grafico e le luci sono curati da Francesco Scipioni.