TENTA ESTORSIONE NEL CHIETINO, GIOVANE ARRESTATO PATTEGGIA

CHIETI. Un giovane di 20 anni di San Severo, Teodoro Rotolo, ha patteggiato questa mattina un anno, 2 mesi di reclusione e 240 euro di multa, pena sospesa, dinanzi al giudice del Tribunale di Chieti Paolo Di Geronimo. Il giovane era stato arrestato ieri in flagranza dai carabinieri di Ortona con l'accusa di tentata estorsione nei confronti di un 25enne del posto. Da quest'ultimo Rotolo pretendeva 500 euro quale pagamento per una pregressa cessione di marijuana minacciandolo, qualora si fosse rifiutato di "fargli passare i guai" ovvero "che sarebbe finita male". I carabinieri, allertati dalla vittima sono intervenuti arrestandolo. Il pugliese era inoltre accusato di aver detenuto al fine di metterle in circolazione quattro banconote false da 20 euro.