INCIDENTI STRADALI: SCOOTER CONTRO AUTO, GRAVE 16ENNE DI PESCARA

PESCARA. Un 16enne di Pescara e' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del capoluogo adriatico a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, in via Fonte Romana, all'altezza di via Arno. Il minorenne era alla guida di un ciclomotore che si e' scontrato con una Fiat 600. L'auto percorreva via Fonte Romana, stando alle prime informazioni raccolte dalla polizia stradale, e il motorino usciva, pare, da via Rio Arno. Del caso si sta occupando la polizia stradale di Pescara che deve ricostruire l'accaduto e capire le cause dello scontro.