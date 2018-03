PESCARA. LAVORI FINITI A VILLA DE RISEIS, INDIVIDUATO IL NUOVO GESTORE

PESCARA. Conclusi i lavori di riqualificazione del verde a Villa De Riseis, da ieri il parco è stato riaperto alla città ed è tornato di nuovo frequentabile, fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle piante e sistemati i giochi.«E' stato definito anche l'iter per l'affidamento dell'area – afferma l'assessore alla manutenzione del Verde– è l'esito di un bando pubblico che abbiamo fatto per trovare un soggetto gestore che a fine di tutte le procedure previste dalla gara è stato individuato nella Cooperativa Aurora Valori & Sapori Onlus di Pescara. Tempi tecnici per la verifica della corrispondenza di tutti i requisiti di legge e si procederà all'affidamento».

L'operazione di manutenzione avviata con Villa De Riseis interesserà almeno 30 dei 49 parchi della città che da mesi aspettano di essere monitorati e resi più dignitosi per chi li frequenta.